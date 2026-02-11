Жену Назарбаева пришлось подключить к ИВЛ

Супруга бывшего президента Нурсултана Назарбаева Сара Назарбаева перенесла обширный инфаркт миокарда, сообщил пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай. По его словам, Назарбаева на протяжении долгого времени находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки.

У нее случился обширный инфаркт миокарда. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне длительного и тяжелого сахарного диабета, а также прогрессирующей хронической почечной недостаточности, — рассказал Укибай.

Он добавил, что обширный инфаркт произошел весной прошлого года. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Назарбаева покинула стены медучреждения только в январе 2026 года.

