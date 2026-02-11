Подозреваемый в хищении бюджетных денег гравврач слег с инфарктом

Задержанного исполняющего обязанности главврача ГКБ №33 Павла Зубеева госпитализировали, передает Telegram-канал Ni Mash. Правоохранители подозревают его в хищении бюджетных денег.

Предварительно, у Зубеева случился инфаркт после обысков на работе. Правоохранители побывали в его квартире, а также в частных медцентрах его дочери Татьяны Соколовой, сообщает канал. Дома у медика нашли около 5 млн рублей, которые он хранил в долларах и евро.

Ранее СМИ сообщали, что главврач и его дочь якобы проводили офтальмологические операции в государственных больницах, а оплату принимали уже в своих частных клиниках по прайсу. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. У Зубеева и его дочери изъяли рабочую документацию, записные книжки, флешки, а также 1 млн рублей.

До этого главный врач городской клинической больницы № 6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев оставил свою должность. Его отставка последовала после проведения следственных мероприятий в отношении него самого и его сына.