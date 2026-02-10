Главврач и его дочь задержаны за «теневые» операции В Нижнем Новгороде задержали главврача и его дочь за схемы с платными операциями

В Нижнем Новгороде задержали исполняющего обязанности главного врача больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, заведующую офтальмологическим отделением, передает Telegram-канал «112». По данным источника, они якобы проводили офтальмологические операции в государственных больницах, а оплату принимали уже в своих частных клиниках по прайсу.

По данным канала, обыски прошли в двух частных клиниках Соколовой, а также в 33-й больнице и ГКБ Арзамаса. При обысках у Соколовой изъяли €35 тыс. (2,7 млн рублей), $15 тыс. (1,1 млн рублей) и 1,5 млн рублей.

Изданию NN.RU в МВД сообщили, что в больнице и жилищах главврача и заведующей проводили обыски, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Были изъяты рабочая документация, записные книжки, флешки, а также 1 млн рублей.

Тем временем стало известно, что главный врач городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев оставил свою должность. Его отставка последовала после проведения следственных мероприятий в отношении него самого и его сына.