Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:58

Главврач и его дочь задержаны за «теневые» операции

В Нижнем Новгороде задержали главврача и его дочь за схемы с платными операциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Новгороде задержали исполняющего обязанности главного врача больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, заведующую офтальмологическим отделением, передает Telegram-канал «112». По данным источника, они якобы проводили офтальмологические операции в государственных больницах, а оплату принимали уже в своих частных клиниках по прайсу.

По данным канала, обыски прошли в двух частных клиниках Соколовой, а также в 33-й больнице и ГКБ Арзамаса. При обысках у Соколовой изъяли €35 тыс. (2,7 млн рублей), $15 тыс. (1,1 млн рублей) и 1,5 млн рублей.

Изданию NN.RU в МВД сообщили, что в больнице и жилищах главврача и заведующей проводили обыски, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Были изъяты рабочая документация, записные книжки, флешки, а также 1 млн рублей.

Тем временем стало известно, что главный врач городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев оставил свою должность. Его отставка последовала после проведения следственных мероприятий в отношении него самого и его сына.

полиция
происшествия
Нижний Новгород
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Мессенджеру Telegram грозят штрафы до 64 млн рублей по восьми протоколам
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.