Главврача российской больницы уволили после ареста сына

Главный врач городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге Роберт Соловьев оставил свою должность, сообщает E1.RU со ссылкой на Минздрав Свердловской области и источники в медицинских кругах. Его отставка последовала после проведения следственных мероприятий в отношении него самого и его сына.

В конце января правоохранители провели обыски по адресам проживания Соловьевых. Вскоре после этого суд санкционировал арест Александра Соловьева по уголовному делу, связанному с посредничеством во взяточничестве.

Согласно данным источников в силовых структурах, в 2022 году сын главврача получил 1 млн рублей от учредителя коммерческой фирмы «МедикалТек». Утверждается, что эти средства предназначались для передачи сотруднику больницы в Каменске-Уральском с целью победы компании в тендере.

В указанный период времени данное медучреждение возглавлял Роберт Соловьев. Он был назначен на эту должность в конце 2020 года, а в 2023 году перешел на работу в екатеринбургскую горбольницу №6.

