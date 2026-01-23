Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:05

Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности

Главврача онкодиспансера в Казани Хидиятова уволили в связи с утратой доверия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главврача Республиканского клинического онкодиспансера в Казани Ильгиза Хидиятова уволили в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Он возглавил центр в 2018 году, до этого работал главврачом в районных больницах региона.

По представлению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова главврач Республиканского онкодиспансера Ильгиз Хидиятов уволен в связи с утратой доверия, — говорится в сообщении.

Установлено, что коммерческие организации оплачивали расходы медика на бытовую технику и аренду автомобиля, одновременно заключая с ним государственные контракты. Прокуратура также выявила сокрытие страхового договора жизни на сумму 5 млн рублей. Кроме того, Хидиятов приобрел имущество стоимостью свыше 17 млн рублей и зарегистрировал его на родственника.

Ранее в отставку отправили главу Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко. В частности, чиновник утратил доверие, после того как его уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах и в нарушениях при распределении земли.

Республика Татарстан
врачи
увольнения
больницы
