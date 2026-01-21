Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:50

Глава Приморско-Ахтарского района Кубани лишился должности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Главу Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко отправили в отставку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Такое решение принято по инициативе управления ведомства по муниципальному округу. В частности, Бондаренко утратил доверие после того, как его уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах и нарушении с землей.

Решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края на основании соответствующего заявления губернатора края глава муниципалитета удален в отставку в связи с утратой доверия, — говорится в сообщении.

Накануне, 20 января, в доме и рабочем кабинете Бондаренко, который ранее судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит», прошли обыски. Под подозрения также подпал и его заместитель.

Кроме того, в Красноярском крае задержали бывшего главу Большеулуйского района и руководителя местного управления капитального строительства по подозрению в коррупции. Речь идет о Сергее Любкине и Романе Степанове.

