Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:12

В Красноярском крае задержали экс-главу района по подозрению в коррупции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Красноярском крае задержали бывшего главу Большеулуйского района и руководителя местного управления капитального строительства по подозрению в коррупции, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По информации ТАСС, речь идет о Сергее Любкине и Романе Степанове. Задержания прошли при поддержке сил Росгвардии, параллельно у фигурантов проведены обыски.

Следователями СК задержаны бывший глава Большеулуйского района Сергей Любкин и руководитель управления капитального строительства Большеулуйского района Роман Степанов по подозрению во взяточничестве, — сообщили агентству в ведомстве.

По версии следствия, в 2022 году администрация Большеулуйского района заключила с предпринимателем контракт на 32,7 млн рублей на благоустройство села Большой Улуй. Когда подрядчик сорвал сроки, глава района якобы предложил ему «договориться».

В СК считают, что бизнесмен через посредника передал материалы и выполнил ремонт кровли дома чиновника на сумму свыше 500 тыс. рублей, а взамен получил подписанные акты выполненных работ по госконтракту без фактической приемки. На основании этих документов подрядчику выплатили полную сумму.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше 1 млн рублей. Следствие намерено просить суд о заключении фигурантов под стражу.

Ранее стало известно, что в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который ранее судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит», прошли обыски. Чиновника подозревают в коррупции. Под подозрения подпал и его заместитель, у которого также прошли обыски.

Красноярский край
задержания
коррупция
взятки
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.