В Красноярском крае задержали экс-главу района по подозрению в коррупции

В Красноярском крае задержали бывшего главу Большеулуйского района и руководителя местного управления капитального строительства по подозрению в коррупции, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По информации ТАСС, речь идет о Сергее Любкине и Романе Степанове. Задержания прошли при поддержке сил Росгвардии, параллельно у фигурантов проведены обыски.

Следователями СК задержаны бывший глава Большеулуйского района Сергей Любкин и руководитель управления капитального строительства Большеулуйского района Роман Степанов по подозрению во взяточничестве, — сообщили агентству в ведомстве.

По версии следствия, в 2022 году администрация Большеулуйского района заключила с предпринимателем контракт на 32,7 млн рублей на благоустройство села Большой Улуй. Когда подрядчик сорвал сроки, глава района якобы предложил ему «договориться».

В СК считают, что бизнесмен через посредника передал материалы и выполнил ремонт кровли дома чиновника на сумму свыше 500 тыс. рублей, а взамен получил подписанные акты выполненных работ по госконтракту без фактической приемки. На основании этих документов подрядчику выплатили полную сумму.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше 1 млн рублей. Следствие намерено просить суд о заключении фигурантов под стражу.

