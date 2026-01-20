Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:59

У судившегося с пенсионеркой чиновника прошли обыски из-за дома инвалидов

У главы Приморско-Ахтарска Бондаренко прошли обыски из-за подозрений в коррупции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, который ранее судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит», прошли обыски, сообщает портал 93.RU. По данным источника, чиновника подозревают в коррупции. Под подозрения попал и его заместитель, у которого также прошли обыски.

Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в станице Новонекрасовской, бюджет которого достиг 2 млрд рублей. Стройка, начатая осенью 2023 года, была осложнена заболоченной местностью, что привело к удорожанию работ. При этом подрядчик выполнил работы некачественно, используя поддельные документы.

Отмечается, что проект курировался при участии бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, а продвигал его Бондаренко. Сейчас Минькова возглавляет телеканал «Кубань 24».

В августе 2025 года Бондаренко добился взыскания 1000 рублей с 80-летней пенсионерки за моральный ущерб. Историю осветил кубанский журналист Андрей Кошик. Поводом стали слова женщины «врет как дышит» и другие высказывания.

обыски
коррупция
Краснодарский край
задержания
