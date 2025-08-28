Чиновник отсудил у пенсионерки тысячу рублей за три слова

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко добился взыскания 1000 рублей с 80-летней пенсионерки за моральный ущерб. Историю осветил кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале. Поводом стали слова женщины «врет как дышит» и другие высказывания.

Причиной для обращения в суд послужили публичные комментарии пожилой женщины в местном паблике. В своих сообщениях она обвинила чиновника в неискренности, утверждая, что он «постоянно говорит неправду». Кроме того, женщина выразила мнение, что Бондаренко сам верит в свои ложные заявления, что, по ее словам, является «опасным симптомом». Она также отметила, что его «обещалки» и «фантазии» якобы давно всем известны.

Глава района заявил, что эти высказывания нанесли ущерб его репутации и чести, передает 93.ru. Бондаренко подал иск, в котором указал, что комментарии пенсионерки не соответствуют действительности и представляют собой ее субъективное суждение. Он потребовал удаления этих сообщений и выплаты денежной компенсации.

На судебном заседании пенсионерка объяснила, что ее слова являлись не утверждением фактов, а сравнением, лексической выразительностью и стилистическим приемом речи. Однако суд вынес решение в пользу главы района, обязав женщину выплатить 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда и удалить спорные комментарии из паблика.

