Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа МО РФ: над регионами России за три часа сбили 17 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ с 20:00 до 23:00 мск 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, десять из них — над Брянской областью.

Десять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Тульской области, — сказано в публикации.

Ранее крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате атаки ВСУ по курскому городу Рыльску. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что никто не пострадал.

До этого в Министерстве обороны России информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и 7 беспилотников соответственно.