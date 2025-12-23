Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 23:26

Начальник генштаба Ливии погиб при крушении самолета

Глава ПНЕ Ливии: начальник генштаба с делегацией погибли при авиакатастрофе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. По его словам, они получили соответствующее известие.

Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих, — говорится в заявлении Дбейбы.

Ранее поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета с ливийским генералом на борту, пропавшего с радаров вблизи Анкары. В СМИ отмечалось, что работы проводились в районе Хаймана недалеко от аэропорта Эсенбога.

До этого выяснилось, что частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, о чем информировал глава МВД Турции Али Ерликая. По предварительной информации, на его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии. В связи с этим инцидентом международный аэропорт Анкары Эсенбога был закрыт.

Ливия
генштаб
авиакатастрофы
крушения
