Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max Захарова назвала регистрацию Собчак в Max падением последнего бастиона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале иронично прокомментировала то, что журналистка Ксения Собчак зарегистрировалась в мессенджере Max. По словам дипломата, это был «последний бастион».

А, ну все, последний бастион пал, — написала Захарова.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью MAX. Теперь зарегистрированный в мессенджере пользователь сможет не показывать удостоверение личности при покупке алкоголя и табачной продукции.

До этого сообщалось, что национальная платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента, говорится в официальном релизе компании. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент.