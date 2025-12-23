Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 22:59

Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max

Захарова назвала регистрацию Собчак в Max падением последнего бастиона

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале иронично прокомментировала то, что журналистка Ксения Собчак зарегистрировалась в мессенджере Max. По словам дипломата, это был «последний бастион».

А, ну все, последний бастион пал, — написала Захарова.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью MAX. Теперь зарегистрированный в мессенджере пользователь сможет не показывать удостоверение личности при покупке алкоголя и табачной продукции.

До этого сообщалось, что национальная платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента, говорится в официальном релизе компании. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент.

Мария Захарова
Ксения Собчак
мессенджеры
MAX
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские и канадские военные планируют следить за полетом Санта-Клауса
Дом пострадал при атаке ВСУ на Рыльск
На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле
Турецкие спасатели обнаружили место падения самолета с ливийским генералом
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде
Частный самолет с начальником Генштаба армии Ливии разбился под Анкарой
Атаки ВСУ на Белгородскую область привели к жертвам и разрушениям
Мясников раскрыл способ отказаться от котлет перед сном
Льготы для многодетных в 2026 году: какие положены, как оформить
В США женщина травила наркотиками любовников и обкрадывала их
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.