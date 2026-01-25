Захарова раскрыла, что ждет причастных к атаке ВСУ на медиков

Личности причастных к атаке на санитарный автомобиль медработников в Херсонской области будут установлены, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она заверила, что они понесут наказание.
Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придет. Но людей, спасавших жизни, уже не вернуть, — отметила дипломат.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи утром 24 января. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник тем временем подчеркнул, что украинская сторона ответит по всей строгости за гибель медиков. Он уверен, что в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.