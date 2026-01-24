Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 15:49

В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ

Депутат Колесник: ВСУ ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном

Вооруженные силы Украины ответят по всей строгости за гибель медиков под Херсоном, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.

То, что ВСУ совершили военное преступление при атаке машины скорой помощи, это совершенно однозначно. Все подобные случаи не останутся без ответа. Но все эти материалы должны быть тщательно централизованы: этим занимаются Общественная палата РФ, Следственный комитет и другие специальные структуры. Совершившие это преступление либо попадут под суд, либо не доживут до него. В любом случае ВСУ придется отвечать по всей строгости военного времени, — заявил Колесник.

Колесник отметил, что у погибших не было возможности выбраться из машины во время удара украинского БПЛА. По его словам, они не могли быть к этому подготовлены.

К сожалению, было понятно, что после удара по машине скорой помощи, которая спешила на помощь больным, уже никого в живых остаться не могло, там же не профессиональные военные находились, а врачи. Бойцы могут покинуть автомобиль до того, как по ним будет нанесен удар: они владеют навыками, а врачи обучены для спасения людей, — заключил Колесник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
