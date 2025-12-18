Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:35

Россияне смогут покупать сигареты и алкоголь при помощи MAX

ГД: подтвердить возраст при покупке алкоголя и сигарет можно будет через MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в законодательство, которыми закрепляется возможность проверки возраста с помощью мессенджера MAX, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента. Уточняется, что зарегистрированный в мессенджере пользователь сможет не показывать удостоверение личности при покупке алкоголя и табачной продукции.

Сделать это можно будет, в частности, при покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, — сказано в публикации.

Также предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при участии в лотереях и при посещении зрелищных мероприятий. Законо вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что банки и Минцифры рассматривают возможность перевода уведомлений и кодов подтверждения в мессенджер MAX до конца 2025 года. По информации источника, до этого финансовые учреждения не поддержали полный переход, но теперь видят в этом целесообразность из-за роста стоимости СМС-сообщений. Если инициатива будет одобрена, операторы связи могут потерять до 15–20 млрд рублей.

