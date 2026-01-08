Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 12:00

Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 января? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Гуляйполя, Диброва, Двуречанского, Доброполья, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Нового Шахово, Новодмитровки, Озерного, Покровска, Радьковки, Северска, Харькова и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении ВС РФ занимают позиции западнее Родинского, на Добропольском направлении — продвигаются северо-западнее Шахово, а также у Ивановки, продолжаются бои за Новое Шахово.

«На Константиновском направлении войска РФ наступают на южных окраинах населенного пункта Ильиновка. В Контстантиновке ВС РФ продвигаются в районе Сантуриновка в восточной части города, а также вышли на одну из главных улиц — улицу Соборности. ВС РФ развивают наступление на Красный Лиман. С южной стороны войска РФ с боями продвигаются к городу от населенного пункта Диброва, на северном охвате — наступают на северных окраинах города на запад. На Северском участке есть продвижение северо-восточнее Резниковки, продолжаются бои у Закотного», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвигаются с боями в Сумском и Краснопольском районах, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВС РФ продвинулись у Лимана, в Волчанских Хуторах, в районе Меловое — Хатнее взяты две лесополосы. Севернее Красноармейска (Покровска) продолжаются встречные бои на Добропольском направлении. На Запорожском фронте идут бои в Приморском. Сообщают о продвижении наших войск с боями северо-восточнее и восточнее от Степногорска», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются в окрестностях Волчанска, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Северское направление. Продолжаются бои за высоту Закотного. Ямпольское кольцо удалось закрыть. От взятого под контроль Северска продолжается движение на запад. Развиваем наступление на Славянск. Зона контроля расширена западнее Федоровки. В Резниковке ВС РФ отодвинули ВСУ и расширили подконтрольную территорию. Добропольский выступ. ВС РФ продвинулись северо-западнее Октябрьского (Шахово), возвращен контроль в Софиевке. Продолжаются бои и за Новое Шахово. Константиновское направление. ВС РФ вышли к одной из главных улиц города. Уже взято под контроль достаточное количество улиц», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
сводки
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
