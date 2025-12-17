Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:08

Банки могут перевести уведомления в мессенджер MAX

«Коммерсант»: Минцифры и банки могут перевести СМС-уведомления в мессенджер MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Банки и Минцифры рассматривают возможность перевода уведомлений и кодов подтверждения в мессенджер MAX до конца 2025 года, передает «Коммерсант». По информации источника, до этого финансовые организации не поддержали полный переход, но теперь видят в этом экономическую выгоду из-за роста стоимости СМС-рассылок. Если инициатива будет реализована, операторы связи могут потерять до 15–20 млрд рублей.

В министерстве изданию уточнили, что переход не будет обязательным, но банки смогут использовать мессенджер для повышения безопасности пользователей. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают, что похищение аккаунта станет равноценно доступу к банковскому приложению.

Ранее стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами домов в чатах в мессенджере MAX. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

