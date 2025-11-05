Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря: как не попасть на штраф

У россиян остается все меньше времени для уплаты имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество за 2024 год. Срок внесения платежей истекает 1 декабря. NEWS.ru рассказывает о том, как быстро и без лишних сложностей погасить налоговые обязательства и какие последствия ждут тех, кто не заплатит по счетам вовремя.

Почему необходимо вовремя платить налоги

Соблюдение сроков уплаты налогов позволяет гражданам избежать дополнительных финансовых потерь в виде пеней и штрафов, рассказала NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

«За каждый день просрочки платежа на сумму задолженности начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России. Дополнительно налоговым законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафов за неуплату обязательных платежей», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что своевременное выполнение налоговых обязательств не только избавляет от дополнительных расходов, но и исключает возможные правовые последствия, связанные с принудительным взысканием задолженности.

Где и как можно заплатить налоги

По словам заведующего кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, уплата налогов физическими лицами производится до 1 декабря. Важно: взнос уплачивается на основании налогового уведомления.

«Большинство налогоплательщиков уже отказались от способа получения в виде письма по почте в пользу личного кабинета налогоплательщика или портала госуслуг, что очень удобно. На сайте налогового ведомства в личном кабинете физического лица реализован очень удобный функционал по оплате налогов, а также проверки своих доходов и имущества», — отметил собеседник NEWS.ru.

Оплату можно произвести как через личный кабинет, так и в любом банке, добавила Голубцова.

Какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Налоговые органы самостоятельно рассчитывают суммы налогов, подлежащих уплате физическими лицами, а именно транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на доходы по вкладам и другие, объяснил Ряховский. После расчета налоговые уведомления направляются налогоплательщикам.

По словам Голубцовой, от налогоплательщика требуется документальное подтверждение права на льготы и своевременное выполнение обязанности по уплате налогов.

Эксперт добавила, что единое налоговое уведомление может содержать не только имущественные налоги, но и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если у налогоплательщика были доходы по вкладам выше необлагаемой годовой суммы. Обязанность доплатить НДФЛ может также возникнуть, если, например, человек имел несколько мест работы и его совокупные доходы превысили предел применения минимальной ставки, уточнила она.

В 2024 году повышенная ставка в размере 15% применялась к доходам, превышающим 5 млн рублей. Такие доначисления также производятся налоговыми органами, добавила Голубцова.

Что делать, если в уведомлении есть ошибка

Эксперты рекомендуют проверить правильность начисления налоговых обязательств в уведомлении, хотя и признают, что число ошибок в расчетах снизилось до минимума.

Если вы нашли ошибку, то о ней лучше всего сообщить через личный кабинет в налоговый орган, сказал Ряховский. Если до 1 ноября уведомление от налоговой не поступило, а у человека есть имущество, которое облагается налогом, также следует обратиться в ФНС.

Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не формируется и не передается налогоплательщику, пени на эту сумму не начисляются.

Что будет, если не оплатить налог

Все налоговые суммы, указанные в уведомлениях, должны быть оплачены до 1 декабря. В случае нарушения этого срока налоговые органы получат право на внесудебное взыскание задолженности (но с обязательным уведомлением налогоплательщика). Если у последнего возникнут возражения в правильности расчетов, взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке, отметил Ряховский.

С 2 декабря начинается начисление пеней по следующей формуле: сумма задолженности умножается на количество дней просрочки и на 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. Пени продолжают начисляться ежедневно до полного погашения долга, рассказала NEWS.ru доцент кафедры налогового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Светлана Завитова.

При сохранении задолженности в течение шести месяцев (до 1 июня 2026 года) налоговая служба получает право обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа. Кроме того, за неуплату имущественных налогов предусмотрены штрафные санкции на основании статьи 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)» Налогового кодекса РФ.

Неумышленная неуплата либо недоплата налога влечет наложение штрафа в размере 20% от суммы налога. А если физическое лицо уклонилось от уплаты налогового сбора умышленно, то штраф составит уже 40% от суммы налога, рассказала Завитова.

