Спишут деньги без суда. Новые налоговые правила: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября ФНС сможет списать долги по налогам и штрафам напрямую с банковских карт россиян — без решения суда и исполнительного производства. NEWS.ru рассказывает, каких задолженностей это не коснется, как будет работать новый механизм и что делать гражданам в случае возможных налоговых ошибок.

Что меняется в процедуре взыскания налогов

Сейчас процедура взыскания налоговой задолженности требует обязательного судебного решения. Налоговая служба должна обратиться в суд, доказать наличие долга, получить судебный приказ или решение, и только после этого начинается взыскание.

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новый порядок. ФНС получит право взыскивать с физических лиц налоговые долги в упрощенном порядке, без обращения в суд, но при условии отсутствия возражений со стороны налогоплательщика.

Закон № 287-ФЗ вносит изменения в Налоговый кодекс и направлен на ускорение и упрощение процесса взыскания налоговой задолженности.

Как ранее объяснял замминистра финансов Алексей Сазанов, примерно 95% административных судебных дел касаются именно задолженностей. Практически всегда судьи признают требования правомерными. Внесудебная процедура позволит разгрузить систему.

Важно: новый механизм применяется только к задолженностям, возникшим после 1 ноября 2025 года. По старым долгам будет действовать прежний, судебный порядок взыскания.

Каких долгов коснется новый порядок взыскания

Внесудебный порядок взыскания налогов будет применяться к задолженностям, которые считаются бесспорными, говорит NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Речь идет прежде всего о тех долгах, которые налогоплательщик рассчитывает самостоятельно, например, подавая декларацию 3-НДФЛ или используя режим налога на профессиональный доход для самозанятых», — уточняет юрист. Это относится и к задолженностям, которые были начислены налоговым органом — к примеру, по уведомлениям по имущественным налогам или по результатам налоговых проверок.

Также, по словам эксперта, внесудебный порядок распространяется на недоимки по налогам, включая НДФЛ, на страховые взносы, поскольку они администрируются ФНС России, а также штрафы, вынесенные налоговым органом (не путать с административными штрафами — они подлежат доказыванию и их бесспорность оспаривается в особом порядке).

Как будет проходить процедура взыскания задолженности

Взыскание задолженности будет производиться поэтапно. Сначала налоговый орган направит требование об уплате задолженности.

У налогоплательщика будет 30 дней, чтобы погасить долг. Если он с суммой задолженности не согласен, то может направить заявление о перерасчете до начала взыскания (в те же 30 дней). Тогда долг будет взыскиваться в судебном порядке, а уплата налогов приостановится до вынесения решения судом.

Тем, кто проигнорирует требование об уплате, налоговая вправе заблокировать счета до погашения долга. Если эта мера на должника не подействует, сотрудники службы вынесут решение о взыскании задолженности в одностороннем порядке.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Решение будет направлено плательщику в личный кабинет, на «Госуслуги» или заказным письмом, а также размещено в специальном реестре в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате. С этого момента налоговый орган вправе взыскивать задолженность с расчетных счетов и электронных кошельков во внесудебном порядке.

«Важно отметить, что налоговый орган не сможет списать деньги, на которые законом установлен запрет: прожиточный минимум, социальные выплаты и пособия», — указывает в беседе с NEWS.ru юрист АБ КИАП Милана Дидидзе.

Если на счетах должника окажется недостаточно средств для погашения долга, к работе подключится служба судебных приставов для взыскания сумм за счет имущества должника. При этом и здесь сохраняется неприкосновенность прожиточного минимума и определенных видов имущества (например, единственного жилья), подчеркивает Палюлин.

Как защититься от возможных налоговых ошибок

Самое главное — у налогоплательщика остается право подать возражение. «Важно, что на период рассмотрения возражений спорная сумма не подлежит взысканию, это большой плюс для налогоплательщика», — отмечает Палюлин.

Тем не менее юристы признают: новый порядок создает определенные риски для граждан, особенно в случае технических ошибок или недобросовестных действий со стороны налоговиков.

«Скажем, если гражданин не получил уведомление из-за технического сбоя в работе электронных ресурсов, то он может не успеть подать возражение, и деньги с его счетов спишутся автоматически», — говорит Палюлин. Восстановить справедливость человек сможет только через суд. Для этого придется доказать факт отсутствия уведомления или оспаривать сумму задолженности.

По мнению партнера NOVATOR Legal Group Александра Каткова, в случае ошибочного списания денег вернуть их обратно будет непросто. «Должнику придется обжаловать ошибочно начисленную сумму задолженности, обосновать причины пропуска срока, данного для подачи возражений, а также неполучение решения налогового органа о взыскании задолженности», — перечисляет собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незнание о задолженности не освобождает гражданина от ответственности, предупреждает Милана Дидидзе. Но что делать, если человек поздно спохватился, а деньги уже списали?

«В этом случае надо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате суммы переплаты или обжаловать действия ФНС в суде», — советует Палюлин. Гражданину могут вернуть деньги с начислением процентов за каждый день просрочки в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса РФ. На практике это может затянуться, особенно если вопрос придется решать через суд, признает юрист.

Эксперты рекомендуют регулярно заходить в личный кабинет на сайте ФНС и на портал госуслуг, а также вести учет своих налоговых обязательств. Если какие-то начисления кажутся сомнительными, следует сразу же подавать возражения через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги», почту или личное обращение в инспекцию, добавляет Палюлин.

