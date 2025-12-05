К крупному долгу Лерчек перед ФНС прибавилось еще 3 млн «Звездач»: задолженность Лерчек перед ФНС увеличилась на 3 млн рублей

Задолженность блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) перед Федеральной налоговой службой увеличился на 3 млн рублей, передает Telegram-канал «Звездач». Теперь ее долг составляет 173 122 732 рубля.

Лерчек, находящаяся под домашним арестом, готовится стать матерью в четвертый раз. Отцом будущего ребенка является ее партнер Луис Сквиччиарини, который работает тренером по танцам. Помимо этого, девушка-блогер уже воспитывает троих детей от своего предыдущего брака с Артемом Чекалиным. Младшему сыну Льву исполнилось три года, а старшим детям, близнецам Богдану и Алисе, — девять лет. Валерия выражала обеспокоенность тем, что в настоящее время у нее нет возможности зарабатывать деньги, что затрудняет обеспечение всех детей.

Ранее адвокат Лерчек Артем Ковыршин заявил о нарушениях в деле своей клиентки. По его словам, обвинения были представлены не должным образом. Чекалина и ее представитель считают, что из-за этого было сложно понять суть предъявленных обвинений.

До этого член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева высказала мнение, что Чекалина может родить четвертого ребенка в СИЗО, если ей не предоставят отсрочку. По словам Меркачевой, это было бы несправедливым и противным, так как преступление экономическое.