День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 20:12

Лерчек может родить в СИЗО

Член СПЧ Меркачева: Лерчек будет рожать в СИЗО, если ей не дадут отсрочку

Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не дадут отсрочку, она может родить четвертого ребенка прямо в СИЗО, предположила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, такой исход является несправедливым и противным, передают «Страсти».

Я считаю, что в этом случае должны предоставить отсрочку. Это было бы противно, негуманно и даже несправедливо. Потому что преступление экономическое, — прокомментировала Меркачева.

По словам члена СПЧ, в случае, если Лерчек будет признана виновной и приговорена к реальному лишению свободы, ее возьмут под стражу до рассмотрения апелляции, что может затянуться на шесть месяцев. За это время блогер должна родить ребенка.

Меркачева объяснила, что в случае рождения ребенка в СИЗО, Чекалину переместят в больницу для родов, а после этого вернут обратно в камеру. Она также отметила, что в самом неблагоприятном сценарии Лерчек может быть отправлена в колонию вместе со своим ребенком, что она охарактеризовала как крайне негуманное решение.

Ранее Лерчек впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка — тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Несмотря на то что 33-летняя бизнесвумен находится под домашним арестом, ее возлюбленный опубликовал фотографии в социальных сетях, поскольку Чекалиной запрещено пользоваться интернетом.

Лерчек
беременность
роды
СИЗО
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20-ти подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Украденные при возведении фортификаций деньги могли быть вывезены в Мексику
Лерчек может родить в СИЗО
Пророчества Пугачевой: какие песни Примадонны стали сценарием ее жизни
Военэксперт раскрыл реальную эффективность украинской ПВО
Разнос секретного логова БПЛА, главный удар СВО: что будет дальше
Банковского трейдера впервые отстранили от торгов
Московский пенсионер хотел обогатиться по хитрой схеме
Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн
Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощного наводнения
Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику
Военэксперт назвал возможные цели удара возмездия ВС России по Украине
Суд в Москве арестовал подростка за нападение с ножом на охранника ТЦ
Мать «упавшего в кипящий суп» младенца рассказала свою версию произошедшего
Солдаты ВСУ попали в плен, не успев применить британские знания о штурме
СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье
ЦБ перенес переход на выдачу кредитов по официальным данным
Сербы остались без нефтепродуктов из-за санкций США
Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.