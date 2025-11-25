Лерчек может родить в СИЗО Член СПЧ Меркачева: Лерчек будет рожать в СИЗО, если ей не дадут отсрочку

Если блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не дадут отсрочку, она может родить четвертого ребенка прямо в СИЗО, предположила член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, такой исход является несправедливым и противным, передают «Страсти».

Я считаю, что в этом случае должны предоставить отсрочку. Это было бы противно, негуманно и даже несправедливо. Потому что преступление экономическое, — прокомментировала Меркачева.

По словам члена СПЧ, в случае, если Лерчек будет признана виновной и приговорена к реальному лишению свободы, ее возьмут под стражу до рассмотрения апелляции, что может затянуться на шесть месяцев. За это время блогер должна родить ребенка.

Меркачева объяснила, что в случае рождения ребенка в СИЗО, Чекалину переместят в больницу для родов, а после этого вернут обратно в камеру. Она также отметила, что в самом неблагоприятном сценарии Лерчек может быть отправлена в колонию вместе со своим ребенком, что она охарактеризовала как крайне негуманное решение.

Ранее Лерчек впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка — тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. Несмотря на то что 33-летняя бизнесвумен находится под домашним арестом, ее возлюбленный опубликовал фотографии в социальных сетях, поскольку Чекалиной запрещено пользоваться интернетом.