Беременная Лерчек устроила фотосессию с отцом ребенка Блогер Лерчек снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка Сквиччиарини

Беременная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. 33-летняя бизнесвумен, находящаяся под домашним арестом, позировала в белом платье вместе с 37-летним партнером. Фотографии опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее возлюбленный, поскольку блогеру запрещено пользоваться интернетом.

Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает, — сказал Сквиччиарини.

Ранее Гагаринский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Мера пресечения была продлена на шесть месяцев для Лерчек и ее бывшего мужа.

Чекалину судят по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что по этой статье можно лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.