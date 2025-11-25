День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 17:40

Беременная Лерчек устроила фотосессию с отцом ребенка

Блогер Лерчек снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка Сквиччиарини

Блогер Лерчек на заседании в Гагаринском суде Москвы Блогер Лерчек на заседании в Гагаринском суде Москвы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беременная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) впервые снялась в фотосессии с отцом своего будущего ребенка тренером по танцам Луисом Сквиччиарини. 33-летняя бизнесвумен, находящаяся под домашним арестом, позировала в белом платье вместе с 37-летним партнером. Фотографии опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее возлюбленный, поскольку блогеру запрещено пользоваться интернетом.

Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает, — сказал Сквиччиарини.

Ранее Гагаринский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Мера пресечения была продлена на шесть месяцев для Лерчек и ее бывшего мужа.

Чекалину судят по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Адвокат и правозащитник Александр Карабанов рассказал NEWS.ru, что по этой статье можно лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

блогеры
фотосессии
Лерчек
дети
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.