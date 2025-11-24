Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа

Гагаринский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста для блогеров Валерии и Артема Чекалиных, сообщил ТАСС участник судебного процесса. Мера пресечения была продлена на шесть месяцев для Лерчек и ее мужа в рамках уголовного дела о незаконном выводе денежных средств за границу.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на полгода обоим обвиняемым, — сказал журналистам собеседник.

Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Данное преступление квалифицируется по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Основанием для этого стало нарушение правил подследственности.

24 ноября беременная Лерчек прибыла на заседание в Гагаринский суд Москвы. Ее сопровождал будущий отец ребенка — 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини. По словам Чекалиной, в дороге ее укачало и начало тошнить.