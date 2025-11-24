День матери
24 ноября 2025 в 13:50

Защита настаивает на возврате дела Чекалиных в прокуратуру

Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Защита блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру, сообщил адвокат Константин Третьяков. Основанием для этого стало нарушение правил подследственности, передает ТАСС.

Основанием для нашего ходатайства является следующее: нарушение территориальной подследственности. По общему правилу дело расследуются по месту совершения преступления. Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны быть предоставлены туда, — прокомментировал Третьяков.

Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы. Трое обвиняемых проходят по статье 193.1 УК РФ, часть 3 (валютные операции с использованием поддельных документов для перевода денег на счета нерезидентов в валюте РФ).

24 ноября беременная Лерчек прибыла на заседание в Гагаринский суд Москвы. Ее сопровождал будущий отец ребенка — 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини. По словам Чекалиной, в дороге ее укачало и начало тошнить.

Артем Чекалин
Лерчек
защита
дела
суды
прокуратура
