22 декабря 2025 в 14:57

Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж

Чекалин: процесс по делу о выводе 250 млн рублей за рубеж завершится в мае

Блогер Артем Чекалин, прибывший на очередное заседание по уголовному делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, предположил, что процесс будет завершен в мае. Все вопросы журналистов относительно хода слушаний он переадресовал своему адвокату Сергею Гурову, передает корреспондент NEWS.ru.

Окончательный приговор, я думаю, будет [вынесен] плюс-минус в мае-месяце. Если вам нужны будут более конкретные развернутые комментарии, то вот, Сергей Александрович [Гуров], адвокат... Все, что было в суде сказано, теперь является материалами дела, так как слушание было открытое, — сказал он.

Ранее блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на очередное заседание в суд, где рассматривается ее уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей. Инфлюэнсер однажды пожаловалась, что вынуждена ходить в туфлях по холоду, так как специальный браслет мешает носить что-то другое. Однако в этот раз девушка придумала, как решить проблему. Так, Лерчек выбрала модные сапоги-слаучи, отличительная черта которых — мягкие складки между щиколоткой и икрой.

