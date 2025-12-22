Лерчек элегантно решила проблему с мешающим носить сапоги браслетом ФСИН

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на очередное заседание в суд, где рассматривается ее уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, передает корреспондент NEWS.ru. Инфлюенсер однажды пожаловалась, что вынуждена ходить в туфлях по холоду, так как специальный браслет мешает носить что-то другое. Однако в этот раз девушка придумала, как решить проблему.

Так, Лерчек выбрала модные сапоги-слаучи, отличительная черта которых — мягкие складки между щиколоткой и икрой. Их история берет начало в 1980-х годах, когда британский дизайнер Вивьен Вествуд представила на осенне-зимнем показе 1981 года так называемые пиратские сапоги.

Сопровождал блогера ее новый возлюбленный — 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини, родом из Аргентины. У Лерчек поинтересовались, как она себя чувствует, на что знаменитость ответила: «Главное, что ребенок здоров». Девушка находится на шестом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что задолженность Чекалиной перед Федеральной налоговой службой увеличилась на 3 млн рублей. Теперь ее долг составляет 173 122 732 рубля. Находящаяся под домашним арестом блогер готовится стать матерью в четвертый раз. Отцом будущего ребенка является Сквиччиарини.