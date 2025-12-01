День матери
01 декабря 2025 в 16:41

Бывший муж Лерчек заявил суду о невиновности

Экс-супруг Лерчек заявил, что не имеет отношения к выводу средств за рубеж

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем Чекалин заявил суду, что не причастен к выводу средств за рубеж. Корреспондент NEWS.ru сообщил, что при этом он признал свою вину в налоговом преступлении.

Я признаю свою вину, но в налоговом преступлении, раскаиваюсь в содеянном. А в незаконном выводе средств — не признаю, не согласен с квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой, — заявил Чекалин.

Отмечается, что Лерчек приехала в суд для рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе более 250 млн рублей из России в Дубай беременная и без кольца на безымянном пальце. У дверей зала суда блогера ожидал отец будущего ребенка, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. В прошлый раз на ее руке было заметно украшение, похожее на помолвочное кольцо.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что защита Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Основанием для этого стало нарушение правил подследственности.

