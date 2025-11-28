В деле блогера Чекалина появилась новая деталь Защита блогера Чекалина попросила отпустить его под подписку о невыезде

Защита блогера Артема Чекалина, обвиняемого в выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ, ходатайствует о замене ему меры пресечения, заявил РИА Новости адвокат Корней Подвойский. По его словам, мужчину надо освободить из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Мы просим смягчить меру пресечения в виде домашнего ареста и изменить ее на подписку о невыезде, поскольку изменились обстоятельства, все доказательства собраны, а само дело уже находится в суде, — сказал Подвойский.

По словам адвоката, в ходе предварительного судебного заседания суд оставил без внимания положительные характеристики подзащитного. Подвойский отметил, что Чекалин занимается благотворительностью, помогает детям с тяжелыми заболеваниями, а также участвует в оказании гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Ранее Гагаринский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста для Чекалина и его жены Валерии. Мера пресечения была продлена на шесть месяцев.