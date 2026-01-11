В Белоруссии начали готовиться к строительству третьего блока БелАЭС

Белоруссия собирается в этом году подготовить рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего блока БелАЭС, заявил министр энергетики республики Денис Мороз телеканалу «Первый информационный». Он также подтвердил создание рабочей группы, которая уже провела несколько заседаний.

Если говорить о задачах на 2026 год, то наша задача — это сформировать рамочное соглашение, подготовиться к подписанию контракта и заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной — поставщиком технологий — Российской Федерацией о сооружении объекта, — рассказал министр.

Ранее президент республики Александр Лукашенко допустил появление еще одной АЭС, которая компенсирует возможный дефицит электроэнергии. По словам главы государства, Минск обсуждал с Росатомом возведение нового объекта атомной энергетики.

До этого политолог Евгений Минченко заявил, что контроль над Запорожской атомной электростанцией, одной из крупнейших на Украине, должен оставаться за Россией или быть совместным с США. По его словам, передача этого важного актива под управление Киева является нецелесообразной.