Лукашенко допустил строительство еще одной АЭС в Белоруссии

Строительство еще одной атомной электростанции на востоке Белоруссии возможно, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск обсуждал с Росатомом возведение новой станции.

Завтра может быть дефицит [электроэнергии]. И если мы построим на востоке Белоруссии, на юго-востоке Белоруссии вторую атомную станцию, чем черт не шутит, — сказал Лукашенко.

Ранее вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что третий энергоблок построят на БелАЭС. Он отметил, что параллельно специалисты будут исследовать площадки на территории Могилевской области, где будет возможность развивать атомную энергетику.

До этого вице-премьер Белоруссии заявил, что Минск совместно с госкорпорацией «Росатом» запустил масштабный проект по строительству атомной электростанции. Он отметил, что это дало мощный импульс развитию инновационных проектов.