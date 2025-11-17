Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:06

Лукашенко допустил строительство еще одной АЭС в Белоруссии

Лукашенко: еще одну АЭС могут построить на востоке Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Строительство еще одной атомной электростанции на востоке Белоруссии возможно, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Минск обсуждал с Росатомом возведение новой станции.

Завтра может быть дефицит [электроэнергии]. И если мы построим на востоке Белоруссии, на юго-востоке Белоруссии вторую атомную станцию, чем черт не шутит, — сказал Лукашенко.

Ранее вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что третий энергоблок построят на БелАЭС. Он отметил, что параллельно специалисты будут исследовать площадки на территории Могилевской области, где будет возможность развивать атомную энергетику.

До этого вице-премьер Белоруссии заявил, что Минск совместно с госкорпорацией «Росатом» запустил масштабный проект по строительству атомной электростанции. Он отметил, что это дало мощный импульс развитию инновационных проектов.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
АЭС
Ростовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Маркетолог объяснила интерес россиян к восточной культуре
В США вычислили маньяка спустя 30 лет по маленькому детородному органу
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.