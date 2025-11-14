В Белоруссии планируют построить третий энергоблок на одной из АЭС

Третий энергоблок построят на БелАЭС, заявил вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич. По его словам, которые приводит агентство БелТА, параллельно специалисты будут исследовать площадки на территории Могилевской области, где будет возможность развивать атомную энергетику.

Принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди — сооружения третьего энергоблока, — сказал Каранкевич.

Ранее вице-премьер Белоруссии заявил, что Минск совместно с госкорпорацией «Росатом» запустил масштабный проект по строительству атомной электростанции. Он отметил, что это дало мощный импульс развитию инновационных проектов.

До этого Белоруссия выразила готовность участвовать в проекте строительства атомной электростанции в Узбекистане. В ходе встречи делегаций двух республик рассматривались вопросы развития ядерной инфраструктуры, подготовки кадров и интеграции АЭС в энергосистему. В Ташкенте подчеркнули, что белорусский опыт строительства и интеграции АЭС представляет особый интерес для Узбекистана.