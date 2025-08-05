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05 августа 2025 в 23:19

Белоруссия приняла решение по строительству АЭС в Узбекистане

Глава Минэнерго Мороз: Минск готов участвовать в строительстве АЭС в Узбекистане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минск выразил готовность участвовать в проекте строительства атомной электростанции в Узбекистане, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз на встрече с делегацией узбекского агентства «Узатом». Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере атомной энергетики.

В Минске 5 августа состоялись переговоры между белорусским Министерством энергетики и узбекской делегацией во главе с директором «Узатома» Азимом Ахмедхаджаевым. В ходе встречи рассматривались вопросы развития ядерной инфраструктуры, подготовки кадров и интеграции АЭС в энергосистему.

Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Белорусская сторона также может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны, — заявил Денис Мороз.

Ахмедхаджаев отметил, что белорусский опыт строительства и интеграции АЭС представляет особый интерес для Узбекистана. Узбекская делегация посетит Белорусскую АЭС для изучения опыта коллег.

В мае 2024 года Узбекистан подписал контракт на строительство АЭС малой мощности (330 МВт) в Джизакской области с российским Росатомом. Проект предусматривает возведение шести реакторов РИТМ-200Н. В 2026 году планируется получение разрешения на начало строительных работ.

Ранее сообщалось, что Индонезия и Евразийский экономический союз подпишут соглашение о зоне свободной торговли в декабре в России. Стороны завершили переговоры и рассчитывают на подписание документа в период председательства Белоруссии в ЕАЭС.

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