Индонезия и ЕАЭС подпишут крупное торговое соглашение в России Индонезия и ЕАЭС подпишут соглашение о свободной торговле

Индонезия и Евразийский экономический союз подпишут соглашение о зоне свободной торговли в декабре в России, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на главу индонезийского МИД Сугионо. Стороны завершили переговоры и рассчитывают на подписание документа в период председательства Белоруссии в ЕАЭС.

Это соглашение откроет новые возможности для экономического сотрудничества, — заявил Сугионо.

Соглашение предусматривает снижение тарифов, однако детали не разглашаются. По данным ЕАЭС, меры коснутся торговли на сумму около $3 млрд (239 млрд рублей). Ожидается, что товарооборот между странами-участницами удвоится в течение трех-пяти лет. Индонезия рассчитывает расширить экспорт пальмового масла и кофе, а Минск — поставки техники и сельхозпродукции.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал резко раскритиковал угрозы США в связи с импортом Индией российской нефти, назвав их «неоправданными и неразумными». Индия подчеркнула, что эти поставки жизненно важны для обеспечения стабильных цен на топливо для индийских потребителей, в отличие от торговли западных стран с Россией.