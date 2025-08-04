МИД Индии отреагировал на критику США за импорт нефти из России

МИД Индии отреагировал на критику США за импорт нефти из России МИД Индии назвал неоправданными и неразумными угрозы США за импорт нефти из РФ

Угрозы руководства США в адрес Индии за импорт российской нефти являются неоправданными и неразумными, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. По его словам, импорт энергоносителей из России в Индию имеет решающее значение для обеспечения доступных и предсказуемых цен на топливо для индийских потребителей, передает India Today.

Индия нанесла ответный удар Вашингтону и Европейскому союзу, указав на их двуличность в отношении импорта российской сырой нефти. Резко раскритиковав США и ЕС, Индия заявила, что их действия «необоснованны и неразумны», учитывая объемы торговли Запада с Москвой, — говорится в материале.

При этом Джайсвал назвал показательным то, что страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. При этом, подчеркивается в заявлении, для Европы такая торговля не является жизненно важной необходимостью, как для Индии.

В министерстве напомнили, что ранее Вашингтон даже поощрял закупки Индии как способ стабилизации мировых энергетических рынков. Поставки российской нефти дипломаты назвали необходимостью, обусловленной глобальной рыночной ситуацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как она продолжает импортировать российскую нефть. Американский лидер добавил, что Нью-Дели затем перепродает черное золото на свободном рынке с большой наценкой.

До этого заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявлял, что Индия финансирует конфликт на Украине. По его словам, страна якобы делает это, покупая нефть из России. Миллер подчеркнул, что такого мнения придерживается и президент Соединенных Штатов.