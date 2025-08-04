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04 августа 2025 в 08:07

Белый дом обвинил Индию в финансировании украинского конфликта

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Индия финансирует конфликт на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox Business заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. По его словам, страна якобы делает это, покупая нефть из России. Миллер подчеркнул, что такого мнения придерживается президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он (Трамп. — NEWS.ru) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать [конфликт], покупая нефть у России, — сказал представитель Белого дома.

Он также добавил, что США твердо намерены добиться урегулирования конфликта на Украине с помощью дипломатических, финансовых и других инструментов. По словам Миллера, американская сторона не исключает «никакие варианты».

Ранее Трамп пообещал ввести новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. При этом американский лидер признал, что Москва успешно избегает ограничений. До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней».

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