«Хитрые люди»: Трамп пригрозил ввести новые санкции против России Трамп: против РФ могут ввести санкции, но Москва хорошо их избегает

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. При этом американский лидер признал, что Москва успешно избегает ограничений.

Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет, — констатировал Трамп.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

Тем временем выяснилось, что Сенат США не примет до конца лета инициативу, предполагающую ужесточение режима антироссийских санкций. По словам аналитиков, сенаторы полностью передали полномочия по введению ограничений против РФ в руки американского президента Трампа.