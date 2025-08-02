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02 августа 2025 в 19:46

Сенат США уступил Трампу решение по санкциям против России

The Hill: сенат передал полномочия по введению санкций против РФ в руки Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенат США не примет до конца лета инициативу, предполагающую ужесточение режима антироссийских санкций, передает The Hill. По словам аналитиков, сенаторы полностью передали полномочия по введению ограничений против РФ в руки американского президента Дональда Трампа.

Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, так и не добившись принятия крупного законопроекта о санкциях против России. Таким образом, президент Трамп будет единолично решать, стоит ли ему выполнять свои угрозы в адрес президента России Владимира Путина, если тот откажется прекратить конфликт с Украиной, — сказано в материале.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

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