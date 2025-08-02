Сенат США уступил Трампу решение по санкциям против России The Hill: сенат передал полномочия по введению санкций против РФ в руки Трампа

Сенат США не примет до конца лета инициативу, предполагающую ужесточение режима антироссийских санкций, передает The Hill. По словам аналитиков, сенаторы полностью передали полномочия по введению ограничений против РФ в руки американского президента Дональда Трампа.

Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, так и не добившись принятия крупного законопроекта о санкциях против России. Таким образом, президент Трамп будет единолично решать, стоит ли ему выполнять свои угрозы в адрес президента России Владимира Путина, если тот откажется прекратить конфликт с Украиной, — сказано в материале.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Президент отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.