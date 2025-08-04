Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти Трамп пригрозил Индии повышением пошлин на импорт и перепродажу российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как она продолжает импортировать российскую нефть. В своей соцсети Truth Social американский лидер добавил, что Нью-Дели затем перепродает «черное золото» на свободном рынке с большой наценкой.

Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и большую ее часть перепродает на свободном рынке за большую прибыль. <…> Из-за этого я буду существенно повышать тариф, выплачиваемый Индией в США, — написал Трамп.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявлял, что Индия финансирует конфликт на Украине. По его словам, страна якобы делает это, покупая нефть из России. Миллер подчеркнул, что такого мнения придерживается и президент Соединенных Штатов.

Трамп 29 июля заявил, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. Он утверждал, что срок начинается «с сегодняшнего дня». Американский президент также отметил, что введет новые санкции против России, в случае если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок. При этом Трамп признал, что Москва успешно избегает ограничений.