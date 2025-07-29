Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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29 июля 2025 в 22:06

Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине

Дональд Трамп отвел 10 дней на прекращение огня на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине, передает РИА Новости. По его словам, срок начинается «с сегодняшнего дня».

Десять дней с сегодняшнего дня, — ответил американский лидер.

Если переговоры не состоятся, он намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что новый ультиматум по завершению украинского конфликта, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, далек от дружеского. По его словам, такая риторика огорчает, но не вызывает удивления, потому это типичный стиль американского лидера. Трамп, по мнению Рогова, действует по схеме «требовать все, чтобы получить хоть что-то».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает специальную военную операцию, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможном завершении конфликта за считаные дни. По его словам, Москва по-прежнему открыта для мирного диалога. При этом любые договоренности должны учитывать национальные интересы страны.

Дональд Трамп
Украина
пошлины
перемирие
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