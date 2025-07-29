«Абсолютно в его канве»: Рогов оценил новый ультиматум Трампа по Украине Член Общественной палаты РФ Рогов: новый ультиматум Трампа далек от дружеского

Новый ультиматум по завершению украинского конфликта, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, далек от дружеского, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, с одной стороны такая риторика хозяина Белого дома огорчает, а с другой — даже не удивляет.

Новый ультиматум Трампа с одной стороны огорчает и далек от дружеского, так как указывает на отсутствие понимания причины конфликта на постукраинском пространстве, <…> с другой стороны абсолютно в его канве — требовать все, чтобы получить хоть что-то, — подчеркнул член ОП РФ.

По мнению Рогова, у американского лидера именно такой стиль ведения переговоров. В то же время Трамп действует достаточно хитро и изощренно: в одном выступлении обрушивается с критикой на Москву, а в другом хвалит российский народ, резюмировал собеседник агентства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает военную спецоперацию, несмотря на высказывания Трампа о завершении конфликта в считанные дни. Москва, по его словам, по-прежнему открыта для мирного диалога, но с учетом национальных интересов.

До этого американский президент сообщил, что новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составит от 10 до 12 дней, поскольку «нет никаких причин ждать 50 дней». Трамп заявил, что «хотел быть щедрым», но «не увидел никаких изменений».