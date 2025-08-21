В Египте найдены три уникальные статуи Минтуризма Египта: у берегов Александрии найдены статуи Рамзеса II и знати

У побережья Александрии совершена уникальная археологическая находка, сообщило министерство туризма и древностей Египта. Со дна Средиземного моря подняли три ценные статуи разных эпох, пролежавшие под водой сотни лет.

В ходе операции были обнаружены и доставлены на сушу три артефакта: изящный кварцевый сфинкс с картушем фараона Рамзеса II, гранитное изваяние высокопоставленного чиновника эпохи Птолемеев и статуя из белого мрамора, изображающая римского патриция. Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что «это первый за 25 лет случай, когда египетские власти подняли артефакты со дна Средиземного моря».

