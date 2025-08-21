Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 23:44

В Египте найдены три уникальные статуи

Минтуризма Египта: у берегов Александрии найдены статуи Рамзеса II и знати

Большой сфинкс в Гизе Большой сфинкс в Гизе Фото: Shutterstock/FOTODOM

У побережья Александрии совершена уникальная археологическая находка, сообщило министерство туризма и древностей Египта. Со дна Средиземного моря подняли три ценные статуи разных эпох, пролежавшие под водой сотни лет.

В ходе операции были обнаружены и доставлены на сушу три артефакта: изящный кварцевый сфинкс с картушем фараона Рамзеса II, гранитное изваяние высокопоставленного чиновника эпохи Птолемеев и статуя из белого мрамора, изображающая римского патриция. Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что «это первый за 25 лет случай, когда египетские власти подняли артефакты со дна Средиземного моря».

Ранее сообщалось, что археологи Института археологии РАН нашли в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого. Историки уже причислили артефакт к древнейшим русским печатям.

До этого в Перу при расширении газопровода рабочие обнаружили две древние гробницы. В одной из них сохранились человеческие останки, завернутые в ткань и помещенные в сидячем положении, рядом археологи нашли керамические сосуды и артефакты культуры Чанкай. Найденные предметы помогли датировать захоронение периодом между 1000 и 1470 годами нашей эры.

Египет
археологи
статуи
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Конкурент Boeing 787‑9 Dreamliner запатентован ОАК
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
Данию обвинили в отсутствии интереса при поиске виновных в терактах на «СП»
Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров
«Не понимаете русский? Надо выучить!» Как Лавров ставит Запад на место
«Есть идея»: в США сделали немыслимое предложение по России
В Египте найдены три уникальные статуи
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.