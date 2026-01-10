В российском городе закрыли аэропорт

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. По его словам, меры введены из соображений безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил Кореняко.

Ранее стало известно, что авиационная система российской столицы восстановилась после неполадок, вызванных циклоном «Фрэнсис». Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили порядка 1000 рейсов. По информации Минтранса РФ, особое внимание уделили Шереметьево, на долю которого пришлось более половины трафика и где были особые проблемы с выдачей багажа.

Так, в воздушной гавани около трех тысяч пассажиров не могли получить свой багаж. Люди, в том числе семьи с детьми, были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов. После этого руководство воздушной гавани сообщило, что чемоданы будут доставлять на дом.