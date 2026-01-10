Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 21:11

В российском городе закрыли аэропорт

Росавиация: аэропорт в Калуге приостановил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. По его словам, меры введены из соображений безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил Кореняко.

Ранее стало известно, что авиационная система российской столицы восстановилась после неполадок, вызванных циклоном «Фрэнсис». Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили порядка 1000 рейсов. По информации Минтранса РФ, особое внимание уделили Шереметьево, на долю которого пришлось более половины трафика и где были особые проблемы с выдачей багажа.

Так, в воздушной гавани около трех тысяч пассажиров не могли получить свой багаж. Люди, в том числе семьи с детьми, были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов. После этого руководство воздушной гавани сообщило, что чемоданы будут доставлять на дом.

Росавиация
Калуга
аэропорты
закрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор назвала лучшие фильмы и сериалы про врачей
Патриарх Кирилл рассказал о главной нравственной проблеме современности
Раскрыта судьба бойцов ВСУ, отказавшихся от мясных штурмов
В Лондоне протестующий забрался на балкон посольства Ирана и сменил флаг
Очевидцы сообщили о десятках прогремевших взрывов над Воронежем
Нищий и бездомный Микки Рурк потребовал высокий гонорар
В зоне СВО ликвидировали блогера-бойца ВСУ Матвеева
«Говорят, что они смертники»: силовики раскрыли отношение ВСУ к новобранцам
«Пусть воруют, но не у нас»: Орбан сравнил Украину с бездонной бочкой
Робертс сообщила грустную новость для поклонников фильма «Красотка»
В российском городе закрыли аэропорт
«Ничего не сможет»: Макрона уличили в бессилии
Сельчане под Киевом заблокировали дорогу
Как, в общем, избавиться от этих, ну, слов-паразитов?
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто осудил Францию и Англию
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.