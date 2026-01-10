Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса

Авиационная система российской столицы восстановилась после неполадок, вызванных циклоном «Фрэнсис»: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили порядка 1000 рейсов, сообщили в Минтрансе РФ. Особое внимание уделили Шереметьево, на долю которого пришлось более половины трафика и где были особые проблемы с выдачей багажа.

Ситуация с прилетом рейсов стабилизирована с 10 утра текущих суток, багаж доставляется пассажирам силами «Аэрофлота» и Шереметьево, — упомянули в министерстве.

Совместная работа Росавиации и Ространснадзора позволила оперативно распределить ресурсы и наладить доставку вещей задержавшимся пассажирам. На данный момент рейсы прибывают и отправляются в соответствии с расписанием, а скоплений людей в терминалах не наблюдается.

До этого стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов. После этого руководство воздушной гавани сообщило, что чемоданы будут доставлять на дом.