10 января 2026 в 21:36

Нищий и бездомный Микки Рурк потребовал высокий гонорар

Микки Рурк хочет работать минимум за $200 тысяч в день

Микки Рурк Микки Рурк Фото: Clinton Wallace/Global Look Press
Голливудский актер Микки Рурк едва не остался на улице из-за долга по аренде, однако, несмотря на проблемы с финансами, звезда фильма «Девять с половиной недель» хочет работать минимум за $200 тысяч (16 млн рублей) в день. Как уточнила менеджер звезды Кимберли Хайнс в беседе с TMZ, за последнюю неделю актеру поступило множество рабочих предложений.

Речь шла о независимых проектах, участии в фотосессиях и концертной деятельности. По ее словам, всего за два дня она получила шесть предложений, однако ни одно из них не заинтересовало самого Рурка.

Несмотря на финансовую нестабильность, Микки очень горд и готов соглашаться на работу только при гонораре уровня звезды первой величины — в районе $200 тыс. в день. Кроме того, он нацелен на сотрудничество с актерами и режиссерами топ-уровня, с которыми уже работал, — пишет таблоид.

Ранее сообщалось, что Рурка могут выселить из дома в Лос-Анджелесе за неуплату аренды. Его долг составляет $60 тыс. (более 4,6 млн рублей). Примечательно, что папарацци, снявшие актера выходящим из дома, сначала не узнали Рурка из-за отсутствия волос.

До этого Рурк оказался в центре скандала, связанного с публичным сбором средств на оплату аренды его дома. Он решительно осудил благотворительную кампанию и потребовал вернуть все пожертвования.

