21 августа 2025 в 00:40

Женщина и ребенок попали под удар ВСУ в Запорожской области

Рогов: женщина и ребенок пострадали при атаке ВСУ на школу в Каменке-Днепровской

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, в результате атаки повреждено здание местной школы, пострадали мирные жители.

Инцидент произошел вечером 20 августа. Украинские войска применили артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники.

К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка — ученика 5-го класса — посекло осколками, — указал Рогов.

Он подчеркнул, что обстрелу подверглись объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы города. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, ребенок госпитализирован.

Ранее Рогов отметил, что озвученная хакерской группировкой KillNet информация о масштабах потерь ВСУ является политическим приговором руководству страны. По его словам, Киев будет отрицать эти данные, но правда неизбежно станет известна.

