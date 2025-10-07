Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Такого никогда не было»: Трамп рассказал, какой сигнал ему подал Иран

Трамп: Иран подал США четкий сигнал о стремлении к урегулированию в Газе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран подал «очень четкий сигнал» о стремлении к урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, в поддержку его плана высказались уже многие ближневосточные страны.

Все хотят, чтобы мы положили этому конец, такого никогда не было, — заявил глава американской администрации.

Трамп подчеркнул, что обычно «80% не хотят, чтобы было что-то сделано». Однако теперь все выражают желание закончить конфликт, добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ожидает «полное уничтожение» в случае отказа передать власть в секторе Газа. Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы о позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп подтвердил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение израильских операций и освобождение палестинских заключенных. При этом соглашение, поддержанное Нетаньяху, не предполагает создания палестинского государства.

