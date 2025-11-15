Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США

Аналитик Умеренков: США послали Зеленскому сигнал из-за территориального вопроса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Расследование НАБУ рассматривается как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что «он на очереди», причем этот сигнал, вероятно, был направлен Соединенными Штатами, пишет обозреватель KP.RU Евгений Умеренков. Американская сторона таким образом стремится показать, что отказ Киева от территориальных компромиссов для завершения кризиса являлся ошибочным решением, требующим исправления, считает эксперт.

Попытка Зеленского продемонстрировать поддержку антикоррупционного расследования в своем окружении встретила скептицизм в стране, отметил Умеренков. Он подчеркнул, что антикоррупционное дело используют как инструмент политического давления.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что украинское население не станет свергать главу государства, сохраняя память о пожаре в одесском Доме профсоюзов во время событий 2014 года. Парламентарий отметил, что западные страны и Европейский союз используют пассивную позицию граждан Украины в собственных интересах.

