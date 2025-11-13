Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа» Несовершеннолетняя подала знак о помощи во время съемок реалити-шоу «Школа»

В ходе съемок нового реалити-шоу «Школа», которое, по задумке авторов, должно помочь родителям и детям найти взаимопонимание, одна из участниц подала сигнал о помощи, сообщает Telegram-канал «112». Во время финала шоу 16-летняя Кира показала на камеру международный жест, сигнализирующий, что она стала жертвой насилия и находится в безвыходной ситуации. Она повернула ладонь к камере и прижала к ней большой палец.

Канал утверждает, что мать Киры, у которой четверо детей, неоднократно называла свою дочь «трудным подростком» и заявляла, что та может съехать от нее, если захочет. Также сообщается, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности: за невыплату заработной платы сотрудникам и, по некоторым сведениям, за участие в не согласованном митинге.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева предложила возбуждать уголовные дела о побоях независимо от заявлений жертв домашнего насилия. По ее словам, тогда дело нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший «передумал» или боится. Поправки позволят вмешиваться в ситуацию на первом этапе, пока в семьях не случилось что-то «непоправимое».