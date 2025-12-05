«Было очень больно»: Шуров о Емельяненко, Волочковой, Тарасовой и рехабах

Новое шоу канала «Пятница!» столкнулось с волной критики. Создателей проекта «Звезды под капельницей» обвиняют в неэтичности. По сюжету участники шоу, звезды шоу-бизнеса, проходят лечение от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационном центре. NEWS.ru поговорил с ведущим проекта психиатром-наркологом Василием Шуровым об ушедшей в первой серии балерине Анастасии Волочковой, получившей условный срок актрисе Аглае Тарасовой и «алкогольных» династиях артистов.

Почему звездам не понравилось шоу с Шуровым

— Телеведущая Яна Чурикова назвала проект стебом над шоу о звездах: «Звезды в Африке», «Звезды в Дубае» и прочими. Откуда взялась идея передачи? Кто это придумал: вы, канал или, может, это калька западного реалити-шоу?

— У меня могла быть только мечта, потому что таких медийных возможностей у меня нет. Это действительно канал «Пятница!» решил создать важный социальный проект, показать, что не надо бояться признавать свою зависимость и с ней работать. Это социально значимое шоу, где медийные и известные люди говорят о своих проблемах, честно признают, меняются. Мы показываем трансформацию, начиная с отрицания, когда человек говорит: «У меня все нормально, я как все. Ничего страшного», и постепенно, сталкиваясь с реальностью, он все-таки признает зависимость и начинает меняться.

Я думаю, что это не калька на 100%, потому что мы месяц менялись честно. Но понятно, что это жанр реалити и там должны быть, например, динамичные конкурсы для тренировки силы воли, командного духа. Даже они помогают людям меняться, принимать друг друга. В шоу же еще и разные возрастные страты. Есть молодые зависимые, среднего возраста, есть уже авторитетные медийные люди, которые свысока смотрят на других.

Яна Чурикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Я могу только посоветовать всем смотреть, относиться не критично. Первая серия — вводная. Люди пришли в проект, все такие суперправильные. И тут рядом вечеринка — и большинство сорвались. Мы показываем симптом утраты контроля. Вы едете в рехаб, еще не доехали — и что вы делаете?

И пошло: вы в своем шоу негатив соберете, будете их алкоголизировать и издеваться над ними. Я миллион версий услышал и говорил: «Подождите следующей серии». Давайте честно признаем: триггернуло тех известных людей, у кого есть проблемы, которые считают, что они самые хитрые, самые умные, — их никто не ловил, и они так всю жизнь проживут. Садальский тоже высказался, но ладно, есть медицинская тайна, и не будем об этом.

Я рекомендую всем, кто негативно реагировал, подойти к зеркалу, внимательно посмотреть и оценить себя в плане зависимости. Почему у них этот проект вызвал такое раздражение?

В чем причины ухода Волочковой из проекта

— Первая серия закончилась уходом Анастасии Волочковой. Она объяснила это конфликтом с треш-блогером Александром Габаром. Как вы считаете, почему Волочкова отказалась от полноценного участия в шоу?

— В конце первой серии я рассказываю участникам об их зависимости, приблизительно указываю, на какой стадии они находятся, исходя из симптомов, которые они описали. Люди принимают решение, что зависимость есть, и мы идем добровольно с ней работать. У Анастасии, к сожалению, такой случай, что для нее тяжело сделать первый шаг, чтобы она признала зависимость.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У нее же такая аннотация: вы все там валяетесь под забором, а у меня игристое, клубничка, я — звезда, мне Ковент-Гарден аплодировал, а вы кто? Я с ней серьезно работал. Мы разговаривали, но я только слышал в ответ про шпагаты, что ей надо тренироваться по пять часов в день. Вся страна видит, мы все сочувствуем, очень хотим помочь, но, к сожалению, Анастасия не дает такой возможности.

Дальше вы увидите, что мы продолжили работать, потихонечку до нее пытаемся достучаться. Но Анастасия заняла жесточайшую круговую оборону, даже мысли не допускает, что у нее есть проблемы с алкоголем.

— Анастасия сказала, что организаторы шоу просили участников сильно напиться перед началом проекта. Это так?

— Все приехали трезвые. Никто их не просил. Абсолютно. Дальше то же самое. У них, естественно, была свобода выбора, они еще не были в центре, поэтому никакие организаторы никого пить не просили. Я это знаю на 100%. Мне, будучи медийной личностью и наркологом, подписываться под историю, где людей поливают, унижают, совершенно не интересно. Такого не было. Да, возможны срывы и будут очень интересные повороты. Но, повторюсь, это все не в рамках сценария.

Почему звезды не похожи на алкоголиков

— В комментариях есть мнение, что алкоголики в вашем шоу какие-то ненастоящие. Они очень хорошо выглядят, дорого одеты. Даже Рома Желудь, у которого, вероятно, самая серьезная ситуация с зависимостью. Что вы можете на это сказать?

— Это специфика нашего шоу-бизнеса. Вы все видите ту глянцевую картинку, которую вам показывают. То, что за кадром, сколько их приходится капать, откачивать, прятать от людей и все прочее, — не видите.

Григорий Лепс Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Они до определенной степени контролируют свою жизнь. Периодически происходят утечки, и мы понимаем, что это очень проблемные люди, но у них есть свои пиар-менеджеры, есть возможности лечиться анонимно. У всех, кто участвовал в шоу, есть проблемы со спиртным.

— Когда говорят о человеке, тем более об артисте, что он алкоголик, — это пятно на репутации. Вы часто обсуждаете эти темы и называете имена. Вы не боитесь, что на вас подадут в суд?

— Всех, кого я лечу, — это медицинская тайна, и у меня нет никаких утечек. Если ко мне обращаются журналисты и просят прокомментировать определенное поведение как специалиста, что я вижу, то мы можем, например, обсудить кокаиновую зависимость Владимира Зеленского, которая началась еще в российском шоу-бизнесе, или что-то подобное. Есть определенные симптомы, которые невозможно скрыть, и я могу как врач их интерпретировать и озвучить.

Что касается медицинской тайны, когда пациент подписывал информированное согласие, естественно, я не полезу, не побегу давать объявления во все газеты: смотрите, очередной конченый наркоман. Не будем это афишировать.

— Кто или что на этом проекте вас особенно удивило, поразило, стало открытием?

— Я увидел очень переживающих людей, обладающих эмпатией, способных почувствовать боль другого, поддержать. Для меня было просто удивительно, насколько они сблизились, как они друг другу помогали выздоравливать. Хотя все «на маске», все звезды. И вдруг выясняется, что это очень добрые, хорошие, классные люди. У нас есть стереотип, что в шоу-бизнесе конкуренция, все друг друга ненавидят, банка с пауками.

Но те, кто пришел на наше шоу, проявили себя по-другому. У них не было конкуренции, они не стали соревноваться, а помогали друг другу. Молодое поколение (HOFMANNITA, настоящее имя — Анна Михеева, и Диана Астер. — NEWS.ru) оказалось целеустремленным и с правильными установками.

Диана Астер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Александра Емельяненко очень травмированный позвоночник, ему временами было очень больно, но он тоже старался и держался мужиком. Иногда брал на себя физическую нагрузку. Маша Малиновская — мама, она за всех переживающая, с открытым сердцем постоянно, ей казалось, что я слишком строг с участниками. Мне понравилось поведение всех, кого-то выделить я не могу.

Во многих проектах звезды выживают, подставляют друг друга, в них пытаются спровоцировать какие-то негативные вещи, чтобы они «грызли» друг друга. Здесь обратная история. Проект показывает все человеческое и хорошее в участниках.

Будет ли в шоу любовная история

— Часто в шоу используют романтические отношения. У вас тоже будет любовная линия?

— Любовные отношения в реабилитационном центре — это срыв программы, потому что люди на этом «торчат» так же, как на наркотиках. Это считается очень большим проколом, и людей сразу переводят в другую программу, подальше друг от друга. Если человек выздоравливает, он должен быть сконцентрирован на этом процессе. В этой ситуации любовные истории — это просто «сесть на другой дофамин».

Когда персонал вступает в отношения с пациентами, это просто за гранью. Половину персонала надо поменять, начиная с руководителя программы. Это недопустимо и неприемлемо.

— Алкоголизм в артистической среде не редкость. Есть даже целые династии, где такая проблема. Например, Ефремовы. Как вы думаете, Олег Ефремов не хотел лечиться или были другие сложности?

— Мы до конца не знаем, какие усилия предпринимались Олегом Ефремовым по поводу трезвости. У Михаила Ефремова первая проба алкоголя была в 11 лет, он с золотой ложкой родился и вел себя неадекватно. Его отец все-таки пробивался, он вначале состоялся как специалист, стал руководить театром. А дальше все эти приемы и премии потихонечку оказали на него влияние.

Олег Ефремов Фото: Lev Sherstennikov/Global Look Press

Он до позднего возраста обладал хорошим здоровьем и функционирующим мозгом. Мы теперь видим, во что превращаются следующие поколения, которые начали пить гораздо раньше и жили не по заслугам.

Что происходит с Михаилом Ефремовым

— По сведениям наших журналистов, Михаил Ефремов бросил пить, больше не ходит в элитный бутик, где покупал спиртное. Он раздал почти всю свою недвижимость. Говорят, он часто ходит в церковь. Это может быть следствием духовного перерождения?

— Я знаю, что он еще вернулся в профессию. Никита Сергеевич Михалков взял его под свою опеку, он очень серьезный руководитель. Будем смотреть. Каждый может оступиться. У него случилась ужасная трагедия: человек погиб по его вине. Причем ведь на суде он сначала все от сердца правильно сказал и прощения попросил, а потом появился этот нелепый адвокат и все испортил. Ефремов получил максимальный срок.

Я думаю, что у него определенное перерождение в тюрьме и правда произошло. Он производит впечатление очень умного человека и порядочного, но запутавшегося. Да, вот эта золотая молодежь, эта вседозволенность, всемогущий папа, но ему и прилетело по полной. Кризис (история с ДТП и колония. — NEWS.ru) мог привести к серьезным последствиям. Он вышел полгода назад, и плохих историй про него нет. Поэтому хочется пожелать ему здоровья. И вот этот факт, что он раздал недвижимость, характеризует Ефремова как очень духовную и высокоморальную личность.

Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стоит ли верить Аглае Тарасовой

— Аглае Тарасовой дали 3,5 года условно за провоз вейпа с маслом гашиша. Это много или мало? Вы верите, когда Тарасова говорит в заключительном слове в суде, что она не потребитель?

— Просто она деньги зарабатывает здесь, а за границей [тусит] со Слепаковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Тиньковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и вейп изо рта не вытаскивает. Я очень хочу ей поверить, но каннабис держится дольше всего в организме. Слышал, она пряталась несколько дней, не сдавала никакие анализы, может быть, надеялась почиститься. Потом все-таки пришлось сдаться. Первая версия — везла кому-то. Потом все-таки пришлось признать очевидную правду, что для себя.

Поэтому у меня нет никаких оснований не считать ее зависимой. Но это уже контрабанда: провезти наркотики через границу — это ужасное преступление, всегда реальный срок, а не условный. Но у нас избирательный подход к звездам.

Аглая Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Многие представители шоу-бизнеса за нее, что называется, вписались...

— Опять мы возвращаемся к нашему прекрасному шоу-бизнесу. Помните, когда актрису Бочкареву поймали с кокаином в трусах, все били себя в грудь, что это невозможно, гаишники подбросили и прочее. По цеховым правилам они склонны друг друга защищать. Надо Дану Борисову было позвать, она про всех все знает, кто на чем сидит, и уже давно не стесняется и рассказывает. Поэтому я бы защиту звезд трактовал в минус, а не в плюс.

НАРКОТИКИ НАНОСЯТ УЩЕРБ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

