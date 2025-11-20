Команда маньяков с Хабенским и голый Кологривый: каким получился «Метод-3»

В онлайн-кинотеатрах вышли первые серии новой части о маньяках «Метод-3» во главе со следователем Родионом Меглиным, которого играет актер Константин Хабенский. Чем сезон отличается от предыдущих, что о нем говорят критики и пишут зрители — в материале NEWS.ru.

Что известно о сюжете «Метода-3»

В третьем сезоне «Метода» будет восемь серий по 55 минут. Четыре из них уже вышли, следующие четыре будут опубликованы спустя месяц. Для сравнения предыдущие два сезона были более объемными, в них было по 16 серий. Режиссером третьей части стал Юрий Быков, он же снимал первый, легендарный сезон, сценарий написал Александр Матвеев.

По сюжету следователь Родион Меглин (актер Константин Хабенский) по-прежнему ищет и наказывает маньяков. С ним больше нет его напарницы и любовницы Есении Стекловой (актриса Паулина Андреева), но есть целая команда маньяков, разного рода психопатов и убийц, которые охотятся на таких же, как и они. Меглин поочередно доверяет каждому из них вести новый кейс и расследовать серийные преступления.

Кто снялся в сериале «Метод-3»

Никита Кологривый играет социопата без моральных принципов Женю Зверя. Он получился очень эффектным: актер в кадре покусал за нижнюю часть тела стриптизершу (сразу вспоминается, как он приставал к официантке в кафе) и пробежался голым по улице через толпу на фестивале в Выборге.

В бригаде маньяков также состоят: Сталкер (Эльдар Калимулин), Связист (Егор Кенжаметов), Ангел (Анна Банщикова), Бобер (Игорь Черневич), Фрида (Снежана Самохина), Джин (Денис Бургазлиев). В компанию отпетых преступников попадает студентка Лера (Анна Савранская), которая пытается разобраться в себе и в темной стороне своей души.

Кадр из сериала «Метод-3» Фото: Кинопоиск

Ожидания от сезона «Метод-3», мнение критика и зрителей

Если первый сезон «Метода» о странном следователе-психопате Родионе Меглине с его внутренними демонами стал настоящим прорывом, у него были очень высокие рейтинги на платформах, его показали на Первом канале в прайм-тайм, то второй разочаровал зрителей. Режиссерское кресло занял режиссер Александр Войтинский, сценарий оказался значительно слабее, истории не такие интересные.

Сам Хабенский положительно оценивает продолжение проекта. «Когда продюсеры и режиссер Юрий Быков мне рассказали, каким они придумали третий сезон, мне показалось, что, помимо прочего, это привлечет свежую кровь. Меглин собирает свою паству из числа людей, которые на грани, и пытается максимально держать их приближенными к себе, чтобы они не вырывались и не делали то, что хотят. Поскольку люди эти довольно эмоциональные, с очень бурной фантазией, каждый может в любой момент сорваться непонятно каким образом», — сказал исполнитель главной роли в интервью «Кинопоиску».

Поклонники сериала ждали с нетерпением третий сезон. Телекритик Александр Горбунов считает, что нужно время, чтобы оценить успех или провал новой части.

«Конечно, обнадеживает, что к режиссуре вернулся Юрий Быков. Но нужно отметить, что с момента первого „Метода“ прошло много времени, с тех пор вышло много сериалов о маньяках, например „Фишер“ и „Чикатило“, и сейчас зрителей уже трудно чем-то удивить», — сказал Горбунов.

По его словам, то, что в этом сезоне всего лишь 8 серий, а не 16, как раньше, говорит о следующем: для создателей третий приход Меглина — это пробный шар. Как считает Горбунов, они не уверены в успехе продолжения сериала. Зрители уже поделились первыми отзывами, в них пишут, что сериал слишком мрачный, в нем больше жестокости, много алкоголя и секса. Героиня Андреевой Есения пропала из сезона, это никак не объясняется, и Меглин не болеет.

«Почему Меглин уже не болеет? Что произошло с Есенией? Как появилась эта группа маньяков? Почему изменилось абсолютно все? Это провал… Убийства стали как из ужастиков», — пишет зрительница.

